В Україні відбудеться індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали місяць

Міністерство працює над тим, аби провести індексацію пенсій відповідно до інфляції.

На тлі війни в Україні Міністерство соціальної політики працює над проведенням індексації пенсій.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Вона анонсувала, що індексація пенсій очікується у квітні, а наразі проводяться відповідні розрахунки.

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"Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки", – повідомила Жолнович.

Вона додала, що 2023 році в Україні очікується інфляція у 28%. Однак, як зауважила міністерка, це не означає, що саме на стільки зростуть пенсії, адже формула індексації враховує також інші чинники.

Нагадаємо, на початку січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що внаслідок пенсійної реформи 2023 року кожен пенсіонер зможе отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Дещо раніше Шмигаль заявляв, що попри війну, 2023 року Кабмін проведе індексацію пенсій.

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