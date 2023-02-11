Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні відбудеться індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали місяць

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
5590
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні відбудеться індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали місяць

Фото: УНІАН

Міністерство працює над тим, аби провести індексацію пенсій відповідно до інфляції.

На тлі війни в Україні Міністерство соціальної політики працює над проведенням індексації пенсій.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Вона анонсувала, що індексація пенсій очікується у квітні, а наразі проводяться відповідні розрахунки.

"Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки", – повідомила Жолнович.

Вона додала, що 2023 році в Україні очікується інфляція у 28%. Однак, як зауважила міністерка, це не означає, що саме на стільки зростуть пенсії, адже формула індексації враховує також інші чинники.

Нагадаємо, на початку січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що внаслідок пенсійної реформи 2023 року кожен пенсіонер зможе отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Дещо раніше Шмигаль заявляв, що попри війну, 2023 року Кабмін проведе індексацію пенсій.

Тарифи, пенсії, субсидії: що змінилося в Україні з 1 січня

Тарифи, пенсії, субсидії: що змінилося в Україні з 1 січня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5590
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація