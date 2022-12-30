Шмигаль анонсував підвищення пенсій 2023 року, попри війну

Наступного року, незважаючи на війну, українські пенсіонери отримають підвищені виплати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного року, попри війну, Кабмін проведе індексацію пенсій.

Про це про це Шмигаль сказав під час останнього засідання уряду 30 грудня.

За словами очільника уряду, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

"Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му", - сказав Шмигаль.

Раніше ТСН.ua писали, що чекає на українців у Новому році — соціальні виплати, пенсії, тарифи, курс долара.

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