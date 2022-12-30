Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шмигаль анонсував підвищення пенсій 2023 року, попри війну

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
699
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шмигаль анонсував підвищення пенсій 2023 року, попри війну

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Наступного року, незважаючи на війну, українські пенсіонери отримають підвищені виплати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного року, попри війну, Кабмін проведе індексацію пенсій.

Про це про це Шмигаль сказав під час останнього засідання уряду 30 грудня.

За словами очільника уряду, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

"Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му", - сказав Шмигаль.

Раніше ТСН.ua писали, що чекає на українців у Новому році — соціальні виплати, пенсії, тарифи, курс долара.

Читайте також:

Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії

Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
699
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація