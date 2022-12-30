У "Дії" провели опитування щодо святкування Різдва: яку дату обрали

У додатку "Дія" завершилося опитування щодо дати святкування Різдва - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, опитування стало одним із наймасовіших. Понад 1,5 млн осіб взяли у ньому участь.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня: 58,99% голосів (903 265).

Святкування 7 січня обрали 25,48% (390 125). Варіант "обидві дати" підтримали 12,59% українців.

Нагадаємо, Різдву передує Святвечір. Саме тому рому римо-католики святкували його 24 грудня, а православні віряни - 6 січня. Цього дня все ще дотримуються посту та готують святкову вечерю.

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