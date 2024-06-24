На Волині університети передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

На Волині вищі навчальні заклади передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

Віповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом", - зазначили в ОВА.

До обговорення запитання залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

"Ректори запевнили, що досягли чіткої домовленості з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування", - йдеться в повідомленні.

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Додамо, у Міністерстві освіти обіцяють, що українські студенти вчитимуться, як в американських фільмах. Цього тижня президент підписав закон про індивідуальні освітні траєкторії.

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