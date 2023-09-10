На Закарпатті затримали підозрюваного у розпусних діях щодо 9-річної дівчинки

Зловмисника утримують під вартою без права внесення застави.

На Закарпатті 29-річному чоловікові повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої дівчинки.

Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

За даними слідства, він вчиняв розпусні дії щодо 9-річної дівчинки.

“Трапилося це посеред дня у Виноградові. Про те, що трапилося, налякана дитина одразу ж повідомила маму, а та – співробітників поліції. Зловмисник втік, однак правоохоронцям вдалося оперативно його затримати”, - йдеться у повідомленні.

У суді представник прокуратури довів необхідність застосувати до підозрюваного найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

“Варто зазначити, що чоловік судимий раніше за крадіжку майна та на момент вчинення нового злочину відбував іспитовий термін покарання”, - уточнили в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Берегівського району. Закарпатцеві у разі доведення його вини загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у місті Мукачево Закарпатської області затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 8-річної місцевої жительки. Оголений чоловік купався з повністю роздягнутою маленькою дівчинкою.

Читайте також: