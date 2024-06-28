Начальник штабу "Азова" не задоволений відповіддю ДБР щодо генерала Содоля

Що саме відповіли в Державному бюро розслідувань, Богдан Кротевич не уточнив, але зауважив, що далі все залежатиме від роботи адвокатів.

Начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич отримав відповідь на свою заяву в ДБР з вимогою провести розслідування щодо дій тепер уже колишнього командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля.

Про це він написав у своєму акаунті в Х (Twitter).

За його словами, отриманою відповіддю він незадоволений. Що саме відповіли в ДБР, Богдан Кротевич не уточнив, але зауважив, що далі все залежатиме від роботи адвокатів.

"Вдячний всім, хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", - написав він.

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Нагадаємо, 23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо дій одного українського генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Після гучного звинувачення Романа Кротевича ввечері 23 червня президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

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