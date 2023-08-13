Над Україною помітили пасажирський літак

У Норвегії зазначають, що реальна небезпека збиття літака, ймовірно, була невеликою.

Пасажирський літак авіакомпанія BBN Airlines пролетів над Україною наприкінці липня, ігноруючи безпольотну зону. Норвезький літак Airbus A320-200 прямував до Туреччини, Анталії.

Інцидент підтвердили у турецькій компанії, пише NRK.

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Зазначається, подія відбувалася 25 липня. Чартерний літак вилетів з Гардермоена о 22:08 за норвезьким часом.На шляху рейсу з'явився шторм. Тому екіпаж борту ухвалив розглянути альтернативний маршрут. Після того, як літак пробув дві години у повітрі, опівночі капітан змінив маршрут.

Це зафіксував сервіс Flightradar24, який в режимі онлайн відстежує польоти. Як видно з фото, літак Airbus A320-200 вилетів із північно-східної Угорщини та зайшов на південний захід України літак і тривалий час перебував у небі над Україно, а потім залетів до Сучавського повіту, Румунія.

BBN Airlines додала, що вони розпочали внутрішнє розслідування після інциденту.

Ларс Педер Хага, призначений у школу ВПС Норвегії, зазначає, що реальна небезпека збиття літака, ймовірно, була невеликою.

" Українська система управління та оповіщення, протиповітряна оборона, за всіма оцінками, дуже грамотна. Вони могли б розпізнати літак як пасажирський за висотою, напрямком і сигналом транспондера", - вважає він.

Мапа маршруту літака Airbus A320-200. ФОТО: скрин/Flightradar24

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