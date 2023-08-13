Над Украиной заметили пассажирский самолет

В Норвегии отмечают, что реальная опасность сбивания самолета, вероятно, была невелика.

Пассажирский самолет авиакомпания BBN Airlines пролетел над Украиной в конце июля, игнорируя бесполетную зону. Норвежский самолет Airbus A320-200 направлялся в Турцию, Анталию.

Инцидент подтвердили в турецкой компании, пишет NRK.

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Отмечается, событие происходило 25 июля. Чартерный самолет вылетел из Гардермоена в 22:08 по норвежскому времени. На пути рейса появился шторм. Поэтому экипаж борта принял решение рассмотреть альтернативный маршрут. После того, как самолет пробыл два часа в воздухе, в полночь капитан сменил маршрут.

Это зафиксировал сервис Flightradar24, в режиме онлайн отслеживающий полеты. Как видно из фото, самолет Airbus A320-200 вылетел из северо-восточной Венгрии и зашел на юго-запад Украины самолет и долгое время находился в небе над Украиной, а затем залетел в Сучавский уезд, Румыния.

BBN Airlines добавила, что они начали внутреннее расследование после инцидента.

Ларс Педер Хага, назначенный в школу ВВС Норвегии, отмечает, что реальная опасность сбивания самолета, вероятно, была невелика.

" Украинская система управления и оповещения, противовоздушная оборона, по всем оценкам, очень грамотна. Они могли бы распознать самолет как пассажирский по высоте, направлению и сигналу транспондера", — считает он.

Карта маршрута самолета Airbus A320-200. ФОТО: сундук/Flightradar24

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, сколько "российских ракет "Кинжал" сбила украинская ПВО.

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