"Нафтогаз" додав можливість підключення нових споживачів через "Дію"

Обробка заявок тепер триває до 15 хвилин.

Споживачі природного газу відтепер через застосунок "Дія" можуть приєднатися до тарифних пакетів ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про це 25 червня повідомила пресслужба "Нафтогаз України".

Зазначають, що таким чином "Нафтогаз України" починає діджиталізацію взаємодії споживача з державою і постачальником. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, має бути інтеграція даних щодо споживання газу, виставлення та оплати рахунків, платоспроможності споживача та надання субсидій:

"Лише після повної діджиталізації ринку газу можливо створити в державі ефективну таргетовану систему соціальної допомоги та впроваджувати маштабні проєкти з енергоощадності", - зазначив Вітренко.

Подача заявок на приєднання через "Дію" відбувається у кілька кліків, а її обробка триває до 15 хвилин замість кількох днів.

Нагадаємо, Шмигаль вважає припис НАЗК про звільнення глави “Нафтогазу” незаконним. Прем’єр-міністр стверджує, що своїм приписом Національне агентство із запобігання корупції фактично “вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету Міністрів”. Зокрема, це стосується припинення дії контракту з головою правління "Нафтогазу".

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