Нардепа Гунька засудили за вимагання та отримання хабаря — як покарають

Анатолій Гунько прокоментував свій вирок і повідомив, чи оскаржуватиме його в апеляційному суді.

Народного депутата від Чернігівщини Анатолія Гунька засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати певні посади.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Вищий антикорупційний суд засудив нардепа від Чернігівщини за 208 округом Анатолія Гунька до семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та з позбавленням права обіймати певні посади. Його визнали винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів", — йдеться у заяві Центр протидії корупції.

Цю інформацію "Суспільному" також підтвердив сам нардеп Гунько. Він пообіцяв надати коментар згодом. Також він зазначив, що оскаржуватиме цей вирок в апеляційному суді.

До набрання вироку законної сили Гунько буде зобов’язаний носити електронний браслет, повідомляє Центр протидії корупції.

"Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії", — йдеться у повідомленні.

Прокурор просив для Гунька вісім років увʼязнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обовʼязок носити електронний браслет. А Гунько в останньому слові просив його виправдати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардепка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій у січні було оголошено підозру Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, подала заяву про складання своїх депутатських повноважень.

Її обвинувачують в незаконному збагаченні на 20 млн грн і в умисному декларуванні недостовірної інформації.

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