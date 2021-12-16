Нардепи заборонили в Україні міцні та ментолові сигарети: що змінилося

Нардепи заборонили в Україні міцні та ментолові сигарети: що змінилося

Тютюнові вироби також не можна рекламувати.

Народні депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Зокрема, йдеться про заборону продажу ароматизованих та міцних сигарет.

Відповідне рішення нардепи ухвали під час пленарного засідання парламенту 16 грудня.

"За" проєкт закону №4358 підтримали 317 депутатів. Як йдеться в пояснювальній записці до документу, "проєкт Закону України регулює сферу охорони здоров’я з метою захисту населення, особливо дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнових виробів".

Відповідно до закону:

забороняються реклама, спонсорство і продаж до 21 віку електронних сигарет, ТВЕН, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті;

реклама, спонсорство і продаж до 21 віку електронних сигарет, ТВЕН, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті; забороняється продаж сигарет зі смаками та ароматом (приміром, фруктів, ягід чи солодощів);

продаж сигарет зі смаками та ароматом (приміром, фруктів, ягід чи солодощів); забороняється вживання тютюнових виробів для нагрівання у громадських місцях — як зі звичайними сигаретами;

вживання тютюнових виробів для нагрівання у громадських місцях — як зі звичайними сигаретами; запроваджуються медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання;

медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання; збільшуються медичні попередження на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ;

медичні попередження на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ; надаються повноваження ОМС визначати додаткові бездимні місця;

повноваження ОМС визначати додаткові бездимні місця; запроваджується процедура звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

Також законом забороняється продаж сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1 міліграм, смоли - 10 міліграмів, монооксиду вуглецю - 10 міліграмів.

Окрім того, передбачається штраф за їх продаж особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень.

Очікується, реалізація цього рішення сприятиме скороченню поширеності куріння серед усіх вікових груп, насамперед, серед дітей та молоді. За прогнозами нардепів, законопроєкт сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна взяла на себе зобов’язання скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році.

Як повідомляли в МОЗ, шороку понад 8 млн людей у світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. А в Україні куріння забирає в середньому 85 тисяч життів на рік.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.