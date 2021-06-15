Народні прикмети, обряди і звичаї 15 червня

Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.
15 червня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Никифора, сповідника, Патріарха Константинопольського, великомученика Йоана Нового, Сочавського, знайдення мощей праведної Юлiанiї, княгині Вяземської, Новоторзької, Києво-Братської ікони Божої Матері.
15 червня: церковне свято
Никифор Константинопольський — святий, константинопольський патріарх. Святого Никифора, який був царгородським патріархом, заслав на острів Проконіс імператор Лев V Вірменин, який боровся з вшануванням святих образів. Мощі святого Никифора знайшли нетлінними. Їх перенесли до царгородського храму св. Софії, а пізніше у 846 році — до церкви Святих Апостолів.
15 червня: народні традиції
У народі цей день назвали В'юн Зелений. 15 червня вітали пари, що поєднувалися шлюбом у поточному році. А господині прикрашали будинки віночками з березових гілочок, а до обіду обов'язково пекли коровай. Триває підготовка до Зелених свят.
15 червня: що не варто робити
- Шити.
- Прясти.
- Купатися у відкритих водоймах.
- Прати білизну.
15 червня: що можна робити
- Прибирати.
- Мріяти та загадувати бажання.
15 червня: українські народні прикмети
- Журавель танцює - на потепління.
- Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.
- Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.
- Горобці зранку купаються у пилюці — по обіді буде дощ.
- Ластівки ввечері літають високо — завтра буде ясна погода, а низько — хмарна.
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