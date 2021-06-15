Народні прикмети, обряди і звичаї 15 червня

Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.

15 червня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Никифора, сповідника, Патріарха Константинопольського, великомученика Йоана Нового, Сочавського, знайдення мощей праведної Юлiанiї, княгині Вяземської, Новоторзької, Києво-Братської ікони Божої Матері.

15 червня: церковне свято

Никифор Константинопольський — святий, константинопольський патріарх. Святого Никифора, який був царгородським патріархом, заслав на острів Проконіс імператор Лев V Вірменин, який боровся з вшануванням святих образів. Мощі святого Никифора знайшли нетлінними. Їх перенесли до царгородського храму св. Софії, а пізніше у 846 році — до церкви Святих Апостолів.

15 червня: народні традиції

У народі цей день назвали В'юн Зелений. 15 червня вітали пари, що поєднувалися шлюбом у поточному році. А господині прикрашали будинки віночками з березових гілочок, а до обіду обов'язково пекли коровай. Триває підготовка до Зелених свят.

15 червня: що не варто робити

Шити.

Прясти.

Купатися у відкритих водоймах.

Прати білизну.

15 червня: що можна робити

Прибирати.

Мріяти та загадувати бажання.

15 червня: українські народні прикмети

Журавель танцює - на потепління.

Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.

Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.

Горобці зранку купаються у пилюці — по обіді буде дощ.

Ластівки ввечері літають високо — завтра буде ясна погода, а низько — хмарна.

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