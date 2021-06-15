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Народні прикмети, обряди і звичаї 15 червня

Народні прикмети, обряди і звичаї 15 червня

pixabay.com

Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.

15 червня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Никифора, сповідника, Патріарха Константинопольського, великомученика Йоана Нового, Сочавського, знайдення мощей праведної Юлiанiї, княгині Вяземської, Новоторзької, Києво-Братської ікони Божої Матері.

15 червня: церковне свято 

Никифор Константинопольський — святий, константинопольський патріарх. Святого Никифора, який був царгородським патріархом, заслав на острів Проконіс імператор Лев V Вірменин, який боровся з вшануванням святих образів. Мощі святого Никифора знайшли нетлінними. Їх перенесли до царгородського храму св. Софії, а пізніше у 846 році — до церкви Святих Апостолів.

15 червня: народні традиції

У народі цей день назвали В'юн Зелений. 15 червня вітали пари, що поєднувалися шлюбом у поточному році. А господині прикрашали будинки віночками з березових гілочок, а до обіду обов'язково пекли коровай. Триває підготовка до Зелених свят. 

15 червня: що не варто робити 

  • Шити.
  • Прясти. 
  • Купатися у відкритих водоймах. 
  • Прати білизну. 

15 червня: що можна робити 

  • Прибирати. 
  • Мріяти та загадувати бажання. 

15 червня: українські народні прикмети

 

  • Журавель танцює - на потепління.
  • Шпаки особливо голосно співають — уночі піде дощ.
  • Якщо граки пасуться на траві — невдовзі задощить.
  • Горобці зранку купаються у пилюці — по обіді буде дощ.
  • Ластівки ввечері літають високо — завтра буде ясна погода, а низько — хмарна.

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