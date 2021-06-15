Чи продовжує Байден вважати Путіна вбивцею: відповідь президента США

Байден назвав Путіна "гідним супротивником".

Президент США Джо Байден напередодні саміту в Женеві назвав свого російського колегу Володимира Путіна "гідним супротивником".

Відповідну заяву американський лідер озвучив на пресконференції після саміту НАТО в понеділок, 14 червня, пише Politico.

"Я зустрічався з ним. Він розумний. Він жорсткий, - висловився Байден. - І я виявив, що він (...) - гідний супротивник".

Коли президента США запитали, чи продовжує він вважати Путіна "вбивцею", глава американської держави розсміявся, а потім сказав: "Я вважаю, що в минулому він, по суті, визнав, що у нього були певні речі, які він міг би зробити або зробив. Але послухайте, коли мені поставили це питання в етері, я відповів чесно".

Байден також висловив думку про те, що це питання не має великого значення з точки зору його зустрічі з Путіним, яка відбудеться у Женеві 16 червня.

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Нагадаємо, що саміту передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно назвав Володимира Путіна вбивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому.

Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральній території у Європі після самітів із "Великою сімкою", НАТО та Європейським Союзом.

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