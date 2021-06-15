Народные приметы, обряды и обычаи 15 июня

Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.
15 июня верующие и церковь почтили память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сочавского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Вяземской, Новоторжская, Киево-Братской иконы Божьей Матери.
15 июня: церковный праздник
Никифор Константинопольский — святой, константинопольский патриарх. Святого Никифора, который был цареградских патриархом, сослал на остров Проконис император Лев V Армянин, который боролся с почитанием святых образов. Мощи святого Никифора нашли нетленными. Их перенесли в цареградского храма св. Софии, а позже в 846 году — в церковь Святых Апостолов.
15 июня: народные традиции
В народе этот день назвали Вьюн Зеленый. 15 июня приветствовали пары, сочетались браком в текущем году. А хозяйки украшали дома венок из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай. Продолжается подготовка к Троицы.
15 июня: что не стоит делать
- Шить.
- Прясть.
- Купаться в открытых водоемах.
- Стирать белье.
15 июня: что можно делать
- Убирать.
- Мечтать и загадывать желания.
15 июня: украинские народные приметы
- Журавль танцует — потепление.
- Скворцы особенно громко поют — ночью пойдет дождь.
- Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.
- Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь.
- Ласточки вечером летают высоко — завтра будет ясная погода, а низко — облачная.
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