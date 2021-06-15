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Народные приметы, обряды и обычаи 15 июня

Народные приметы, обряды и обычаи 15 июня

pixabay.com

Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.

15 июня верующие и церковь почтили память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сочавского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Вяземской, Новоторжская, Киево-Братской иконы Божьей Матери.

15 июня: церковный праздник

Никифор Константинопольский — святой, константинопольский патриарх. Святого Никифора, который был цареградских патриархом, сослал на остров Проконис император Лев V Армянин, который боролся с почитанием святых образов. Мощи святого Никифора нашли нетленными. Их перенесли в цареградского храма св. Софии, а позже в 846 году — в церковь Святых Апостолов.

15 июня: народные традиции

В народе этот день назвали Вьюн Зеленый. 15 июня приветствовали пары, сочетались браком в текущем году. А хозяйки украшали дома венок из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай. Продолжается подготовка к Троицы.

15 июня: что не стоит делать

  • Шить.
  • Прясть.
  • Купаться в открытых водоемах.
  • Стирать белье.

15 июня: что можно делать

  • Убирать.
  • Мечтать и загадывать желания.

15 июня: украинские народные приметы

 

  • Журавль танцует — потепление.
  • Скворцы особенно громко поют — ночью пойдет дождь.
  • Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.
  • Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь.
  • Ласточки вечером летают высоко — завтра будет ясная погода, а низко — облачная.

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