Народные приметы, обряды и обычаи 15 июня

Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.

15 июня верующие и церковь почтили память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сочавского, обретение мощей праведной Юлиании, княгини Вяземской, Новоторжская, Киево-Братской иконы Божьей Матери.

15 июня: церковный праздник

Никифор Константинопольский — святой, константинопольский патриарх. Святого Никифора, который был цареградских патриархом, сослал на остров Проконис император Лев V Армянин, который боролся с почитанием святых образов. Мощи святого Никифора нашли нетленными. Их перенесли в цареградского храма св. Софии, а позже в 846 году — в церковь Святых Апостолов.

15 июня: народные традиции

В народе этот день назвали Вьюн Зеленый. 15 июня приветствовали пары, сочетались браком в текущем году. А хозяйки украшали дома венок из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай. Продолжается подготовка к Троицы.

15 июня: что не стоит делать

Шить.

Прясть.

Купаться в открытых водоемах.

Стирать белье.

15 июня: что можно делать

Убирать.

Мечтать и загадывать желания.

15 июня: украинские народные приметы

Журавль танцует — потепление.

Скворцы особенно громко поют — ночью пойдет дождь.

Если грачи пасутся на траве — вскоре будут дожди.

Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь.

Ласточки вечером летают высоко — завтра будет ясная погода, а низко — облачная.

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