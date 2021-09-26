Народні прикмети, обряди і звичаї 26 вересня

Риба пливе на мілководдя - похолодає.

26 вересня віряни та церква вшановують передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього, пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресiння Христового в Єрусалимi, священномученика Корнилiя, сотника, мучеників Кронида, Леонтiя i Серапiона, мучеників Селевка i Стратоника, мучеників Макровiя i Гордiана, священномученика Юлiана, пресвiтера, мучеників Ілiї, Зотика, Лукiана i Валерiана, преподобного Петра в Атрої, великомучениці Кетеванi, царицi Кахетинської.

26 вересня: церковний календар

Корнилій — римський центуріон італійського полку з Кесарії Палестинської, навернений до християнства апостолом Петром. Розповідь про сотника (центуріона) Корнилія згадується у книзі Дії Апостолів.

В житії Корнилія написано, що він полишив усе мирське і разом з апостолом Петром, який згодом поставив його єпископом в Кесарії Палестинській, став проповідувати.

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Корнилія називають першим язичником, що охрестився. Хоча у 8 розділі Дій апостолів згадується про етіопського вельможу, якого охрестив апостол Пилип.

26 вересня: народні традиції

Раніше вважали, що цього дня природа лаштується до зимової сплячки. Тому й казали "Як Корнелій скаже, так зима, покаже".

26 вересня: що варто зробити

Якщо цього дня падає теплий дощ, то треба вийти на вулицю.

Якщо дитина до 9 років у цей день буде їсти страви з ріпи, то буде добре вчитися в школі.

Щоб життя молодят було щасливим та радісним, їм варто з'їсти на двох одну ріпку з медом.

26 вересня: що категорично заборонено

влаштовувати сватання чи весілля в цей день;

ворожити на дзеркалі

26 вересня: українські народні прикмети

Риба пливе на мілководдя - похолодає.

Біла цвіль уздовж лісових стежок — на гриби.

Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.

Кроти носять у нори багато стерні й соломи — зима буде холодна.

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