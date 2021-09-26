Народные приметы, обряды и обычаи 26 сентября

Рыба плывет на мелководье — похолодает.
26 сентября верующие и церковь чествуют предпразднство Воздвижения Честного Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия, сотника, мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона, мучеников Селевка и Стратоника, мучеников Макровия и Гордиана, священномученика Юлиана, пресвитера, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валерианы, преподобного Петра в Атрон, великомученицы Кетевании, царицы Кахетинской.
26 сентября: церковный календарь
Корнилий — римский центурион итальянского полка из Кесарии Палестинской, обращенный в христианство апостолом Петром. Рассказ о сотника (центуриона) Корнилия упоминается в книге Деяния Апостолов.
В житии Корнилия написано, что он оставил все мирское и вместе с апостолом Петром, который впоследствии поставил его епископом в Кесарии Палестинской, стал проповедовать.
Корнилия называют первым язычником, что крестился. Хотя в 8 главе Деяний апостолов упоминается о эфиопском вельможе, которого окрестил апостол Филипп.
26 сентября: народные традиции
Раньше считали, что в этот день природа готовится к зимней спячке. Поэтому и говорили "Как Корнелий скажет, так зима, покажет".
26 сентября: что стоит сделать
- Если в этот день падает теплый дождь, то надо выйти на улицу.
- Если ребенок до 9 лет в этот день есть блюда из репы, то будет хорошо учиться в школе.
- Чтобы жизнь молодоженов была счастливой и радостной, им следует съесть на двоих одну репку с медом.
26 сентября: что категорически запрещено
- устраивать сватовство или свадьбу в этот день;
- гадать на зеркале
26 сентября: украинские народные приметы
- Рыба плывет на мелководье — похолодает.
- Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.
- Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.
- Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.
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