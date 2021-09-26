Народные приметы, обряды и обычаи 26 сентября

Рыба плывет на мелководье — похолодает.

26 сентября верующие и церковь чествуют предпразднство Воздвижения Честного Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия, сотника, мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона, мучеников Селевка и Стратоника, мучеников Макровия и Гордиана, священномученика Юлиана, пресвитера, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валерианы, преподобного Петра в Атрон, великомученицы Кетевании, царицы Кахетинской.

26 сентября: церковный календарь

Корнилий — римский центурион итальянского полка из Кесарии Палестинской, обращенный в христианство апостолом Петром. Рассказ о сотника (центуриона) Корнилия упоминается в книге Деяния Апостолов.

В житии Корнилия написано, что он оставил все мирское и вместе с апостолом Петром, который впоследствии поставил его епископом в Кесарии Палестинской, стал проповедовать.

Также читайте Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Корнилия называют первым язычником, что крестился. Хотя в 8 главе Деяний апостолов упоминается о эфиопском вельможе, которого окрестил апостол Филипп.

26 сентября: народные традиции

Раньше считали, что в этот день природа готовится к зимней спячке. Поэтому и говорили "Как Корнелий скажет, так зима, покажет".

26 сентября: что стоит сделать

Если в этот день падает теплый дождь, то надо выйти на улицу.

Если ребенок до 9 лет в этот день есть блюда из репы, то будет хорошо учиться в школе.

Чтобы жизнь молодоженов была счастливой и радостной, им следует съесть на двоих одну репку с медом.

26 сентября: что категорически запрещено

устраивать сватовство или свадьбу в этот день;

гадать на зеркале

26 сентября: украинские народные приметы

Рыба плывет на мелководье — похолодает.

Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.

Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.

Читайте также:

Таропрогноз на 27 сентября-4 октября : что карты нам предвещают

: что карты нам предвещают Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего следует избегать

Погода в Украине: синоптики прогнозируют возвращением бабьего лета с дождями

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку