Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои стремления.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 сентября 2021 рассказывает, что Ракам следует работать над интересными идеями, а Девам — не создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. Ищите идеальные чувства в отношениях. Наслаждайтесь работой.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз мечей"

Проявите интеллектуальную составляющую. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Составьте план работы на следующий период.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях старайтесь больше. Найдите какую-то опору на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка кубков"

Работайте над интересными идеями. Добавьте щепотку счастья к чувствам. В рабочих вопросах ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Закалите ваш разум. В отношениях может быть трудно. На работе приобретайте новые знания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви ожидайте проблемы. На работе ищите выход из кризисной ситуации.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Время побыть наедине. В отношениях сделайте паузу. На работе возьмите отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ожидайте к счастью. В любви наслаждайтесь тем, что имеете. На работе двигайтесь вперед.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. В отношениях скройте ваши чувства. На работе вас могут обидеть.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В любви вас расслабиться и наслаждаться. На работе возможен интересный проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Сила"

Работайте над собой. В отношениях проявите силу. А в рабочих вопросах — характер.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях действуйте вместе. На работе ожидайте премию.

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