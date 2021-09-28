Народні прикмети, обряди і звичаї 28 вересня

Кроти носять у нори багато стерні й соломи — зима буде холодна.

28 вересня віряни та церква вшановують пам'ять великомученика Микити, знайдення мощей святителя Акакiя, сповідника, єпископа Мелітинського, мучеників Максима, Феодота, мучениці Асклiади (Асклiпiодоти), мученика Порфирiя, знайдення мощей першомученика архідиякона Стефана, преподобного Філофея, пресвiтера, в Малiй Азiї, святителя Йосифа, єпископа Алавердського, Новоникитської ікони Божої Матері.

28 вересня: церковне свято

Микита або Микита Готський — готський воїн і святий, шанований у лику великомученика.

Святий Микита був готським воїном і жив на східному боці річки Дунай у межах нинішньої Румунії в середині IV століття.

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У молодості його навернув до християнства і охрестив готський єпископ Феофіл, учасник I Вселенського собору. Святий Микита згодом висвятився на священника. Атанаріх, король остроґотів, криваво переслідував християн, змушував їх поклонятися поганському божкові, а тих, хто відмовлявся, вбивав. Микиту, який проповідував християнство, ідолопоклонники спалили живцем 15 вересня 378 року. Друг святого Микити, християнин Маріан, вночі відшукав тіло мученика, переніс його і поховав у Кілікії. Згодом воно було перенесене до Константинополя. Частину мощей Микити пізніше перенесли у Сербію.

28 вересня: народні традиції

Раніше цього дня розпочинали забивати гусей та стригти овець. Поширена була традиція задобрювати водяного: у водойму кидали гусака без голови, а саму голову відносили додому, оскільки вона призначалася для домовика. Розпочиналося збіирання ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки.

28 вересня: що варто зробити

Раніше цей день називали Гусятником, адже вважалося, що саме цього дня дикі гуси відлітали у теплі краї. Мисливці виходили на останній промисел в цьому році. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.

28 вересня: що не можна робити

сваритися;

лихословити.

28 вересня: українські народні прикмети

Кроти носять у нори багато стерні й соломи — зима буде холодна.

Миші риють нори входом на південь — зима буде сувора.

Бабине літо непогідне — осінь суха.

Калина рано зачервоніла — на ранню й люту зиму.

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