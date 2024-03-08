Насуваються холод та мокрий сніг: коли в Україні різко зміниться погода 

Вже від наступного тижня погодні умови зміняться.

У суботу та неділю в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Однак від наступного тижня варто очікувати зміни погодних умов.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 9 березня, прохолодно, вдень +2+6 градусів, на заході +7+11 градусів.

У неділю, 10 березня, до +5+10, в західній частині та на Вінниччині до +7+14 градусів, хіба що на сході ще втримається холодна погода з температурою повітря +2+4 градуси.

У Києві в суботу та неділю опадів не очікується.

Субота буде холоднішою, +2+4 градуси, у неділю стане трохи тепліше, передбачається +5+8 градусів.

"Наступного тижня побільшає опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що зима у Києві була рекордно теплою та вологою. Середня температура повітря склала 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою у рейтингу найтепліших зим від 1881 року.

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