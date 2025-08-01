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Нічна атака по Україні: де гриміли вибухи та як відпрацювала ППО
Уночі окупанти випустили ударні дрони — ППО працювала у низці областей.
У ніч проти 1 серпня Росія знову атакувала мирні міста України.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Білу Церкву - виникли масштабні пожежі на підприємствах.
Також дрони атакували Балаклію, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.