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Нічний удар по Тернопільщині: від ворожої ракети постраждали діти

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Нічний удар по Тернопільщині: від ворожої ракети постраждали діти

Фото: gettyimages.com

Внаслідок ворожої ракети, яка прилетіла минулої ночі по Чорткові на Тернопільщині є постраждалі, зокрема діти.

Наразі у місті працюють над ліквідацією руйнувань.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш

"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", - написав Труш.

Нагадаємо, минулої ночі у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи

Наразі на Тернопільщині, куди влучила російська ракета, тимчасово відключили газ. Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш пояснює — це потрібно для ліквідації наслідків вибухів.

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