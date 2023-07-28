Новий навчальний рік в Україні: коли і як він розпочнеться

У кожній громаді мають зважати на свою безпекову ситуацію під час організації навчального процесу.

Новий навчальний рік в Україні почнеться 1 вересня 2023 року і завершиться 28 червня 2024 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затвердили постанову про початок навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024", - повідомив він.

Шмигаль додав, що ОВА за участю засновників закладів освіти мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

"Найголовніше — це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів — питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки України рекомендує університетам та коледжам навчальний 2023 рік від вересня розпочати оффлайн, тобто перейти на очний формат навчання та упродовж літа облаштувати укриття.

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