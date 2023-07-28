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Новый учебный год в Украине: когда и как он начнется

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Новый учебный год в Украине: когда и как он начнется

Новый учебный год в Украине: когда и как он начнется / Фото: Pexels

В каждой общине должны учитывать свою ситуацию с безопасностью во время организации учебного процесса.

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября 2023 и завершится 28 июня 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Утвердили постановление о начале учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года", — сообщил он.

Шмыгаль добавил, что ОВА с участием учредителей учебных заведений должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной единице.

"Самое главное — это безопасность детей и образовательного процесса. Построение комфортных и качественных укрытий — вопрос номер один, который мы ставили перед общинами. Средства для этого были выделены. 1,5 млрд гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль", – добавил премьер-министр.

Напомним, министерство образования и науки Украины рекомендует университетам и колледжам учебный 2023 год с сентября начать оффлайн, то есть перейти на очный формат обучения и на протяжении лета обустроить укрытия.

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Дата публикации
Просмотры
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