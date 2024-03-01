“Оберіг” під’єднали до найбільших реєстрів: деталі

Вже фіксують переваги від роботи реєстру.
Запрацював реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”. Він уже обмінюється інформацією з реєстрами Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби.
Про це заявила в ефірі телемарафону сказала заступниця Міністра оборони Україна Катерина Черногоренко.
За її словами ці обміни вже мають дуже позитивні наслідки.
“Можна констатувати, що “Оберіг” вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані”, — зауважила Черногоренко.
Вона також додала, що наразі тривають процеси:
- забезпечення працівників ТЦК та СП додатковим обладнанням, аби підвищити ефективність роботи з “Оберегом”
- підготовки й запуску послуги “Кабінет військовозобов’язаного”, що очікує на ухвалення відповідних законопроєктів.
Раніше нардеп пояснив, коли Рада ухвалить гучний законопроєкт про мобілізацію і від чого це залежить.
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