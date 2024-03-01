"Оберег" подключили к крупнейшим реестрам: детали

Уже фиксируют преимущества работы реестра.
Заработал реестр военнообязанных "Оберег". Он обменивается информацией с реестрами Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.
Об этом заявила в эфире телемарафона сказала заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
По ее словам, эти обмены уже имеют очень положительные последствия.
"Можно констатировать, что "Оберег” уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы", — отметила Черногоренко.
Она также добавила, что сейчас продолжаются процессы:
- обеспечение работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с “Оберегом”;
- подготовки и запуска услуги "Кабинет военнообязанного", ожидающего принятия соответствующих законопроектов.
Ранее нардеп объяснил, когда Рада примет громкий законопроект о мобилизации и от чего это зависит.
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