"Оберег" подключили к крупнейшим реестрам: детали

Заработал реестр военнообязанных "Оберег". Он обменивается информацией с реестрами Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

Об этом заявила в эфире телемарафона сказала заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, эти обмены уже имеют очень положительные последствия.

"Можно констатировать, что "Оберег” уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы", — отметила Черногоренко.

Она также добавила, что сейчас продолжаются процессы:

обеспечение работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с “Оберегом”;

подготовки и запуска услуги "Кабинет военнообязанного", ожидающего принятия соответствующих законопроектов.

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