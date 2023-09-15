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Обшуки у Шуфрича: СБУ виявила документ зі "схемою" автономії Донбасу

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Обшуки у Шуфрича: СБУ виявила документ зі "схемою" автономії Донбасу

У п'ятницю, 15 вересня, в будинку чинного депутата Нестора Шуфрича відбулися обшуки.

Нардеп отримав підозру від СБУ.

Так, під час обшуків у Нестора Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремих "уряду" і "парламенту".

Про це повідомили "Суспільному" в СБУ.

Документ, який знайшли у Шуфрича / © СБУ
Документ, який знайшли у Шуфрича / Фото: СБУ

Документ датується липнем 2014 року. Під ним стоять підписи Медведчука та Шуфрича.

Раніше народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Йому загрожує 15 років тюрми.

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Дата публікації
Перегляди
1586
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