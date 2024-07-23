Окупанти перекрили Керченський міст: чого бояться загарбники

Російські окупанти перекрили Керченський міст. Загарбники бояться, що може повторитися ситуація, коли одна з вантажівок вибухнула на переправі.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

З його слів, окупанти роблять все для того, щоб максимально забезпечити безпеку на Керченському мості.

"Наскільки ефективно? Враховуючи те, що в акваторії Чорного моря кораблі, які мають забезпечувати патрулювання і охорону цього мосту, відсутні - на відміну від минулого року, коли їх там було від 10 до 14 одиниць одночасно біля того мосту в Керченській протоці, - то вибір в них невеликий", - висловився Плетенчук.

З його слів, на перекриття Керченського мосту, зокрема й сьогодні вранці, "загалом скаржаться ці "нелегальні туристи".

"Знаєте, є нелегальні мігранти, а з Росії – нелегальні туристи. Це таке нове явище. Вони жаліються, що перетнути зараз адміністративний кордон Криму, заїхати на міст, приблизно, процедура дуже схожа на перетин державного кордону. Настільки там зараз все ускладнено. Ускладнено із зрозумілих причин", - розповів Плетенчук.

Окрім того, каже він, росіяни звузили прохід, розставили баржі, щоб полегшити контроль, зменшуючи акваторію, яку постійно треба відслідковувати. Такі дії ворога Плеенчук називає "одним із елементів побудови "системи" оборони".

"Постійно в повітрі перебувають кілька одиниць - це гелікоптери і патрульні літаки. Причому використовують іноді досить застарілі зразки, як "Бе-12" та "Ан-26", які вже відпрацювали свій термін. Там висить не тільки патрульна авіація, а і розвідники. Це і бомбардувальники і винищувачі. Наприклад, "родина" літаків Сухого представлена там, мабуть, в повному складі. Починаючи від застарілих моделей", - наголосив речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, партизани з руху "Атеш" повідомляли, що російські окупанти готуються до удару по Керченському мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів.

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