Як просувається справа Фаріон: у слідства є безпосередні свідки вбивства – ЗМІ

Правоохоронці не виключають, що в підозрюваного у злочині були спільники та що вбивство Фаріон – замовне.

Слідство у справі про вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон переконане, що у діячку стріляв саме той чоловік, якого розшукує поліція. У правоохоронців є кілька свідків, які бачили момент убивства.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Правоохоронці переконані, що у Фаріон стріляв саме той чоловік, якого оголошено в розшук.

"Вбивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство", – повідомили в поліції.

За версією слідства, розшукуваний чоловік обрав для себе маскувальний одяг, окуляри, капелюх, і від 11 липня щодня приходив у цьому вбранні до двору Фаріон та сидів біля сусіднього під’їзду.

Зазначається, що підозрюваний виділявся з-поміж інших: у ті дні була неймовірна спека, а чоловік годинами перебував на сонці в теплому одязі та навіть без води. Ця особа залишала своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом чоловік мав із собою барсетку. На думку правоохоронців, саме в ній зловмисник ховав зброю.

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Як повідомили джерела видання, вже проведено балістичну експертизу. Правоохоронці з’ясували, що був здійснений один постріл кулею 9 мм, але ще встановлюють, з якої саме зброї стріляли.

Також повідомляється, що нападник уже не мав змоги відкладати вбивство, оскільки Фаріон збиралася на два тижні вирушити з онуками та донькою на море. Як зазначили джерела видання у правоохоронних органах, чоловік прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі проживання Фаріон було відключення світла і не працювали деякі камери спостереження.

Однак правоохоронці зафіксували маршрут підозрюваного завдяки відео, які вдалося зібрати. Маршрут щодня був однаковим і не привертав зайвої уваги. Чоловік жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні до інших місць. На відео з камер спостереження видно, що зловмисник має нетипову мову тіла і дивну ходу. Зараз правоохоронці проводять низку експертиз для встановлення особи вбивці та продовжують розшукові роботи.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон біля будинку екснардепки

Нагадаємо, напередодні поліція опублікувала відео із підозрюваним у вбивстві Фаріон, а також його фото та прикмети.

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