Окупанти просунулися ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки - BILD

Російські окупанти просунулися ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки. Найбільш значуще проходження військових РФ зафіксовано у Первомайську.

Про це з посиланням на експерта пише BILD.

Як стало відомо, аналітик Юліан Репке вивчив записи з місця боїв за останні 10 днів. Раніше він повідомляв, що після падіння Авдіївки ЗСУ зайняли оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке — Першотравневе. Тепер ЗС РФ перейшли її у кількох місцях. З-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлово.

“За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значний поступ у Первомайському, між Тоненьком та Уманським та в Семенівці”, — пише Репке.

Нагадаємо, що українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою.

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