Усика заарештували в Польщі – Беленюк

Українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова.

Про це повідомив і виклав відповідне відео перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Обставини затримання спортсмена наразі зʼясовують.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. А нещодавно він зізнався, що в майбутньому хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик також подарував президентові України Володимиру Зеленському чемпіонський пояс, який він завоював у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

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