Усика арестовали в Польше – Беленюк

Украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова.

Об этом сообщил и выложил соответствующее видео первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Обстоятельства задержания спортсмена выясняются.

Напомним, украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. А недавно он признался, что в будущем хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик также подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому чемпионский пояс, который он завоевал в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

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