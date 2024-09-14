Боксер Усик собрался в политику: кем бы он хотел стать

Чемпион мира признался, что хотел бы работать с детьми.

Украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, в будущем хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины.

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Боксер признался, что хотел бы работать с детьми и не только в спорте, но и в учебе.

“Психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, что кто говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал бы министром спорта — и я стану им", — заверил Усик.

Напомним, ранее чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому чемпионский пояс, который он завоевал в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Читайте также: