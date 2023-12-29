Пані посол США відреагувала на ракетну атаку по Україні

Під ранок 29 грудня РФ завдала масованого ракетного обстрілу по Україні. Під атаку потрапили Львів, Сумщина, Одеса, Хмельниччина та Дніпро. Президент Зеленський заявив, що окупанти випустили по Україні близько 110 ракет.

На ворожу атаку відреагувала пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Вона опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу.

Скриншот зі сповіщення про повітряну тривогу в Україні

"Це те, що українці бачать на своїх телефонах сьогодні вранці: і як наслідок, мільйони чоловіків, жінок і дітей у бомбосховищах, оскільки Росія обстрілює країну ракетами. Україні зараз потрібне фінансування, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Вона закликала союзників продовжити надавати допомогу Україні.

Ракетна атака по Україні - що відомо

Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Перші повідомлення про те, що ЗС РФ здійснила запуски повітряних цілей з'явилися ще о 6:34. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека.

Наразі відомо про 12 загиблих та 75 поранених.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар Росії по Україні 29 грудня.

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