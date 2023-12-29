Ракетний удар по Одесі: в ОВА показали наслідки ворожої атаки

Російська окупаційна армія, 28 грудня, завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули 3 людей, ще 22 отримали поранення.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Що відомо про постраждалих

Серед поранених є діти - 6 та 8 років. Окрім того, поранень зазнала вагітна жінка.

"Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває розбір завалів.

Влучання у триповерховий будинок

Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох.

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня

Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня

Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня

Нагадаємо, внаслідок атаки по Харкову кількість жертв й поранених зросла. На жаль, загинуло троє чоловіків, ще 11 людей – постраждали.

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