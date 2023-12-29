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Ракетний удар по Одесі: в ОВА показали наслідки ворожої атаки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ракетний удар по Одесі: в ОВА показали наслідки ворожої атаки

Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня

Наразі триває розбір завалів.

Російська окупаційна армія, 28 грудня, завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули 3 людей, ще 22 отримали поранення.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Що відомо про постраждалих

Серед поранених є діти - 6 та 8 років. Окрім того, поранень зазнала вагітна жінка.

"Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває розбір завалів.

Влучання у триповерховий будинок

Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох.

Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня / ©
Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня
Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня / ©
Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня
Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня / ©
Наслідки ракетної атаки РФ по Одесі 29 грудня

Нагадаємо, внаслідок атаки по Харкову кількість жертв й поранених зросла. На жаль, загинуло троє чоловіків, ще 11 людей – постраждали.

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Дата публікації
Перегляди
450
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