Ракетний удар по Одесі: в ОВА показали наслідки ворожої атаки

Наразі триває розбір завалів.
Російська окупаційна армія, 28 грудня, завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули 3 людей, ще 22 отримали поранення.
Про це повідомили в Одеській ОВА.
Що відомо про постраждалих
Серед поранених є діти - 6 та 8 років. Окрім того, поранень зазнала вагітна жінка.
"Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває розбір завалів.
Влучання у триповерховий будинок
Внаслідок атаки по Одесі є також влучання у триповерховий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох.
Також у місті внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей. На щастя, дітей у навчальному закладі не було, у них канікули, а усі працівники під час тривоги перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.
Нагадаємо, внаслідок атаки по Харкову кількість жертв й поранених зросла. На жаль, загинуло троє чоловіків, ще 11 людей – постраждали.
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