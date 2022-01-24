Папіломавірус людини: чому важливо робити щеплення

Вірус папіломи людини є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом.

Більшість випадків раку шийки матки пов’язані з вірусом папіломи людини, який передається статевим шляхом. Щеплення проти вірусу папіломи людини може зменшити ризик розвитку раку шийки матки.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Вірус папіломи людини є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом. Є понад 80 типів папіломавірусу людини, приблизно 30 з них можуть уражати шийку матки та вважаються онкогенними. ВПЛ 16 та 18 типів найчастіше пов’язують з раком шийки матки. Близько 70% випадків РШМ асоціюють з інфікуванням цими типами ВПЛ. Імунна система організму може боротися з інфікуванням вірусу, проте у певної кількості жінок інфікованих ВПЛ, розвивається РШМ.

Які фактори підвищують рівень інфікування ВПЛ?

Ослаблена імунна система. Імуносупресія послаблює здатність організму боротися з інфекцією та іншими захворюваннями.

Сексуальна активність у молодому віці або багато сексуальних партнерів. Це збільшує ризик інфікування ВПЛ. Для передавання вірусу секс з проникненням є не обов’язковим. Шляхом передавання інфекції також може бути тілесний генітальний контакт.

Щеплення захищає від розвитку раку шийки матки, раку порожнини рота й горла, статевих органів й ануса. Вакцинацію від ВПЛ проводять у багатьох країнах світу. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до переліку рекомендованих.

Вакцинація проти ВПЛ може запобігти понад 90% ракових захворювань, пов’язаних з вірусом

За даними CDC, з 2006 року, коли вакцина була вперше рекомендована, кількість інфікування типами ВПЛ, що спричиняють рак та генітальні бородавки, зменшилися на 88% серед дівчат-підлітків і на 81% серед молодих дорослих жінок.

Вакцинація проти ВПЛ зменшила кількість передракових станів РШМ у молодих жінок.

Захист, який забезпечує вакцина проти ВПЛ, триває довго. За спостереженнями, близько 12 років після вакцинації захист від ВПЛ залишався високим, без ознак зниження.

Коли та кому робити щеплення?

Дітям рекомендовано проводити щеплення 2-ма дозами у віці 9-14 до початку статевого життя. Щеплення роблять і хлопцям також, адже вони можуть бути носіями вірусу.

Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.

Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки у цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Однак, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.

Зверніться до сімейного лікаря щодо отримання щеплення від ВПЛ. Щепитися можна власним коштом.

Реакції організму на щеплення

У багатьох людей немає поствакцинальних реакцій. Трапляються повідомлення про біль у місці уколу.

Найпоширеніші поствакцинальні реакції: біль, почервоніння або набряк у руці, де було зроблено укол, лихоманка, запаморочення або непритомність (непритомність після будь-якої вакцини, зокрема проти ВПЛ, частіше трапляється серед підлітків), головний біль або відчуття втоми, нудота, біль у м’язах або суглобах.

Щоб уникнути непритомностей або травм, підліткам під час вакцинації та протягом 15 хвилин після уколу слід посидіти або полежати.

Людям з тяжкою алергією на компоненти вакцини не варто проводити щеплення.

Як ще можна профілактувати РШМ?

Регулярно проходьте скринінг на РШМ та відвідуйте гінеколога принаймні 1 раз на рік.

Правильно використовуйте презервативи. Вони частково можуть захистити від інфікування ВПЛ. Проте, пам’ятайте, що вірус може інфікувати ділянки, що не захищені презервативом. Цей спосіб контрацепції захищає вас не на 100%.

Обмежте кількість сексуальних партнерів до одного, для якого ви теж є єдиним партнером. Це значно знижує ризик інфікування ВПЛ.

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