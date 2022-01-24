Папіломавірус людини: чому важливо робити щеплення

Вірус папіломи людини є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом.
Більшість випадків раку шийки матки пов’язані з вірусом папіломи людини, який передається статевим шляхом. Щеплення проти вірусу папіломи людини може зменшити ризик розвитку раку шийки матки.
Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Вірус папіломи людини є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом. Є понад 80 типів папіломавірусу людини, приблизно 30 з них можуть уражати шийку матки та вважаються онкогенними. ВПЛ 16 та 18 типів найчастіше пов’язують з раком шийки матки. Близько 70% випадків РШМ асоціюють з інфікуванням цими типами ВПЛ. Імунна система організму може боротися з інфікуванням вірусу, проте у певної кількості жінок інфікованих ВПЛ, розвивається РШМ.
Які фактори підвищують рівень інфікування ВПЛ?
- Ослаблена імунна система. Імуносупресія послаблює здатність організму боротися з інфекцією та іншими захворюваннями.
- Сексуальна активність у молодому віці або багато сексуальних партнерів. Це збільшує ризик інфікування ВПЛ. Для передавання вірусу секс з проникненням є не обов’язковим. Шляхом передавання інфекції також може бути тілесний генітальний контакт.
Щеплення захищає від розвитку раку шийки матки, раку порожнини рота й горла, статевих органів й ануса. Вакцинацію від ВПЛ проводять у багатьох країнах світу. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до переліку рекомендованих.
Вакцинація проти ВПЛ може запобігти понад 90% ракових захворювань, пов’язаних з вірусом
- За даними CDC, з 2006 року, коли вакцина була вперше рекомендована, кількість інфікування типами ВПЛ, що спричиняють рак та генітальні бородавки, зменшилися на 88% серед дівчат-підлітків і на 81% серед молодих дорослих жінок.
- Вакцинація проти ВПЛ зменшила кількість передракових станів РШМ у молодих жінок.
- Захист, який забезпечує вакцина проти ВПЛ, триває довго. За спостереженнями, близько 12 років після вакцинації захист від ВПЛ залишався високим, без ознак зниження.
Коли та кому робити щеплення?
- Дітям рекомендовано проводити щеплення 2-ма дозами у віці 9-14 до початку статевого життя. Щеплення роблять і хлопцям також, адже вони можуть бути носіями вірусу.
- Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.
- Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки у цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Однак, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.
- Зверніться до сімейного лікаря щодо отримання щеплення від ВПЛ. Щепитися можна власним коштом.
Реакції організму на щеплення
- У багатьох людей немає поствакцинальних реакцій. Трапляються повідомлення про біль у місці уколу.
- Найпоширеніші поствакцинальні реакції: біль, почервоніння або набряк у руці, де було зроблено укол, лихоманка, запаморочення або непритомність (непритомність після будь-якої вакцини, зокрема проти ВПЛ, частіше трапляється серед підлітків), головний біль або відчуття втоми, нудота, біль у м’язах або суглобах.
- Щоб уникнути непритомностей або травм, підліткам під час вакцинації та протягом 15 хвилин після уколу слід посидіти або полежати.
- Людям з тяжкою алергією на компоненти вакцини не варто проводити щеплення.
Як ще можна профілактувати РШМ?
- Регулярно проходьте скринінг на РШМ та відвідуйте гінеколога принаймні 1 раз на рік.
- Правильно використовуйте презервативи. Вони частково можуть захистити від інфікування ВПЛ. Проте, пам’ятайте, що вірус може інфікувати ділянки, що не захищені презервативом. Цей спосіб контрацепції захищає вас не на 100%.
- Обмежте кількість сексуальних партнерів до одного, для якого ви теж є єдиним партнером. Це значно знижує ризик інфікування ВПЛ.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.