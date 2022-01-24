Латвія проведе інспекцію військової діяльності у РФ: що сталося

Подібні інспекції проводяться з метою визначення масштабів, що здійснюється в межах зазначеного району та підлягає попередньому повідомленню військової діяльності.
Латвія з 24 по 29 січня 2022 проведе на території Росії інспекцію в межах Віденського документа 2011 про заходи зміцнення довіри та безпеки.
Про це повідомив начальник Національного центру зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, — пише "Інтерфакс".
Російська Федерація навіть дала згоду на цю інспекцію. Визначений Латвією район розташований у Брянській та Смоленській областях та охоплює площу 13 200 квадратних кілометрів.
Подібні інспекції проводяться з метою визначення масштабів здійснюваної в межах зазначеного району та підлягає попередньому повідомленню воєнної діяльності (або підтвердження відсутності такої повідомленої військової діяльності).
"Під час роботи інспектори отримають брифінги від командування військових формувань та частин, що знаходяться в межах зазначеного району, що містять інформацію про їх структуру, завдання та військову діяльність", — наголошується в повідомленні.
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