Перевірка військкоматів: у ДБР прозвітували про понад 100 кримінальних проваджень

Державне бюро розслідувань наразі розглядає понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують представники територіальних центрів комплектування (військкоматів).

Про це розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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За її словами, у справах зловживань у ТЦК вже є 10 обвинувальних актів в суді. При чому, в одній справі може бути не один підозрюваний, а декілька.

"Якщо ви не хочете бути порушником закону, якщо не погоджуєтесь з такою політикою, що за гроші можна в умовах війни вирішити, мобілізують тебе чи не мобілізують, ми звертаємося до всіх громадян і просимо. У вас є можливість анонімно звернутися до ДБР і повідомити про можливі порушення у військкоматах. Це дасть ДБР чергові підстави для того, щоб перевірити військкомати і набути неспростовні докази", – закликала представниця ДБР.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що за результатами перевірок ТЦК та СП (військкоматів) можна попередньо говорити про виявлення ознак незаконного збагачення 11 осіб.

Раніше ТСН.ua зібрав найрезонансніші скандальні випадки в військкоматах: побиття підлеглих, масштабні схеми для ухилення від мобілізації та незаконне збагачення військкомів на мільйони доларів під час війни.

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