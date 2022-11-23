Під час обстрілу Херсонщини загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення

Під ворожий вогонь потрапили 4 населені пункти Бериславського району та 6 – Херсонського. За минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Херсонський район — ворог обстріляв Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку, також зафіксовано влучання ворожих снарядів поблизу Музиківки. У результаті обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру", - повідомив він.

Також росіяни обстріляли Бериславський район. Окупанти гатили по Бериславу, Козацькому, Гаврилівці, Новоолександрівці. Ворожими снарядами знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів.

"На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя 2 жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості", - повідомив Янушевич.

Обстріли звільненого Херсона

Після деокупації російська війська завдають ударів по Херсону та області.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила логіку окупантів щодо обстрілу звільненого Херсона та півдня країни. За її словами, обстріли Херсона були прогнозовані. "Наш ворог надзвичайно емоційний і веде пропагандистську війну. Він намагається влучити саме туди, що для нас є надзвичайно цінним. Ми неодноразово спостерігали саме цю закономірність", - сказала вона.

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