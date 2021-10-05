Під Тернополем 22-річній дівчині у ДТП відірвало руку, ще двоє людей травмовані

Водій буса врізався у задню частину вантажівки, яка рухалася попереду.
Поблизу Тернополя, на автодорозі Тернопіль-Рава-Руська, зіткнулися бус та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждало троє пасажирів.
Про це інформує поліція Тернопільської області.
За попередньою інформацією, водій Mercedes-Benz Sprinter 313 не дотримався дистанції. Мікроавтобус врізався в задню частину вантажівки, яка рухалася попереду.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє пасажирів:
- 22-річну дівчину з Львівської області доправили до лікарні з травматичною ампутацією руки,
- у жителя Хмельницького переломи та забої,
- з травмами до медзакладу потрапив і пасажир з Тернополя.
Водія буса не госпіталізовували. У обох кермувальників відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.
Нагадаємо, що під Житомиром дівчинка вийшла зі шкільного автобуса і потрапила під колеса авто.
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