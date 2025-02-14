Підірвав себе гранатою: в Миколаєві чоловік скоїв самогубство

Інших постраждалих, на щастя, немає.

У п'ятницю, 14 лютого, близько 10:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу міжміського автовокзалу в Миколаєві. На місці події виявили тіло чоловіка, що загинув після того, як підірвав гранату.

Про це повідомила поліція Миколаєва.

Поліція, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці. За попередніми даними, 41-річний чоловік скоїв самогубство, використавши гранату РГД-5. Інших постраждалих немає. Під час перевірки речей загиблого вибухонебезпечних предметів більше не виявлено.Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

"Поліцейські кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та походження боєприпасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині через сварку під час застілля чоловік підірвав гранату.

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