Взорвал себя гранатой: в Николаеве мужчина совершил самоубийство

Других пострадавших, к счастью, нет.

В пятницу, 14 февраля, около 10:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве вблизи междугороднего автовокзала в Николаеве. На месте происшествия обнаружили тело мужчины, погибшего после того, как подорвал гранату.

Об этом сообщила полиция Николаева.

Полиция, криминалисты и взрывотехники работают на месте. По предварительным данным, 41-летний мужчина совершил самоубийство, использовав гранату РГД-5. Других пострадавших нет. Во время проверки вещей погибшего взрывоопасных предметов больше не обнаружено, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Полицейские квалифицировали событие, предварительно, по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагического события и происхождение боеприпаса", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области из-за ссоры во время застолья мужчина взорвал гранату.

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