Підліток став жертвою нападу через інтернет-знайомство: деталі справи

Нападникам повідомлено про підозру в хуліганських діях із застосуванням металевого предмета, а одному з них – у скоєнні грабежу.

В Києві на Оболоні група підлітків напала на 19-річного хлопця під час зустрічі, організованої через знайомство в інтернеті.

Про це повідомили в поліції Києва.

Як встановили правоохоронці, юнак домовився про побачення з 15-річною дівчиною, не знаючи про її вік. На місці зустрічі на хлопця накинулися підлітки в балаклавах, побили його і завдали ударів металевим ціпком.

Крім того, один з нападників заволодів мобільним телефоном потерпілого. Поліція оперативно встановила учасників нападу. Ними виявилися чотири підлітки віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень.

Також ще дві 15-річні дівчини знімали злочин на мобільний телефон, одна з яких була причиною зустрічі.

Момент побиття підлітка на Оболоні

Нагадаємо, в Деснянському районі міста сталася бійка за участі двох дівчат. Відео інциденту опублікували 2 лютого місцеві Telegram-канали.

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