Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла

Станом на ранок 19 червня збільшилася кількість загиблих через паводки, які спричинив підрив Каховської ГЕС. Відомо вже про 17 загиблих, з яких 13 безпосередньо внаслідок утоплення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

За його словами, зараз пошукові роботи тривають. Саме тому ця цифра поки не остаточна. З Херсонської та Миколаївської областей було евакуйовано понад чотири тисячі осіб.

"Продовжує працювати штаб у Херсонській області. Він оперативно вирішує всі нагальні проблеми, яких дуже багато. На сьогоднішній день у місцях тимчасового перебування - 474 людини. Їм надається постійна допомога. Інші люди перебувають здебільшого у своїх родичів, знайшли альтернативне місце проживання", - розповів Кулеба.

Наразі на Херсонщині та Миколаївщині відбувається робота з розчищення території, її відновлення.

Нагадаємо, станом на попередню добу, 18 червня, було відомо, що 14 осіб загинуло на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Підтопленими залишаються 1300 будинків, 1274 – на території Херсонської та 26 – Миколаївської областей.

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