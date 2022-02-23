"Підстав для тривоги немає" - СБУ про надзвичайний стан в Україні

"Підстав для тривоги немає" - СБУ про надзвичайний стан в Україні

У відомстві просять не панікувати.

Запровадження надзвичайного стану в Україні є "необхідним та виваженим" з огляду на ситуацію, а на повсякденне життя громадян він майже не вплине.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки України, оприлюдненій 23 лютого.

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"Ескалація на сході супроводжується спробами розхитати суспільство через панічні настрої, кібератаки, інформаційно-психологічні операції, активізацію російських агентів впливу та диверсійних груп тощо. Усі ці дестабілізаційні фактори перебувають під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їхньої нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни", — зазначили у відомстві.

У СБУ також наголосили, що “введення надзвичайного стану не означає ускладнення життя громадян — обмеження встановлюватимуть залежно від специфіки кожного регіону. Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків. Наразі немає підстав для тривоги".

Раніше стало відомо, що РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

В Україні запровадять надзвичайний стан

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.

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