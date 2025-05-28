Поблизу Чорнобиля помітили рідкісного чорного лелеку (фото)

Чорний лелека. Фото Sergey Domashevsky

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Неподалік Чорнобиля зафіксували гніздо рідкісного чорного лелеки.

Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Гніздо виявили поблизу села Кам’янка на висоті понад три метри. Там було троє пташенят.

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«Чорний лелека — дуже обережний і рідкісний птах, тож кожне гніздо має величезне значення для збереження виду», — пояснили у заповіднику.

Коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати. За словами вчених, це дозволить здійснювати моніторинг стану популяції, проводити наукові дослідження та вивчати міграційні процеси.

Гніздо чорних лелек. Фото Sergey Domashevsky

Раніше ми писали, що у здичавілого стада корів в Чорнобильському заповіднику з’явилося маленьке телятко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чорнобильська чудасія! У стаді здичавілих корів біля ЧАЕС — з’явилося телятко!

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