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Поблизу Чорнобиля помітили рідкісного чорного лелеку (фото)
Рідкісні чорні лелеки оселилися у Чорнобильській зоні відчуження і вже мають потомство.
Неподалік Чорнобиля зафіксували гніздо рідкісного чорного лелеки.
Про це розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Гніздо виявили поблизу села Кам’янка на висоті понад три метри. Там було троє пташенят.
«Чорний лелека — дуже обережний і рідкісний птах, тож кожне гніздо має величезне значення для збереження виду», — пояснили у заповіднику.
Коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати. За словами вчених, це дозволить здійснювати моніторинг стану популяції, проводити наукові дослідження та вивчати міграційні процеси.
Раніше ми писали, що у здичавілого стада корів в Чорнобильському заповіднику з’явилося маленьке телятко.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чорнобильська чудасія! У стаді здичавілих корів біля ЧАЕС — з’явилося телятко!