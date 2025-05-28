Коли закінчиться війна в Україні: експерт відповів

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Нинішня ситуація щодо припинення вогню в Україні далека від вирішення, і найближчим часом війна не закінчиться.

Про це заявив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

За його словами, українці прагнуть до перемир’я, щоб отримати перепочинок, але усвідомлюють, що боротьба за збереження територіальної цілісності триватиме не одне покоління.

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«Для росіян припинення вогню означало б втрату вигідної позиції, адже Кремль і Путін вірять, що можуть виграти цю війну, захопивши більше територій, навіть за високу ціну», — зазначив Кларк.

Він порівняв Володимира Путіна з людиною, яка «їде на тигрі, з якого не може злізти».

За словами професора, Путін інвестував у цю війну багато ресурсів і перетворив Росію на військову економіку, зосереджену на одному завданні — перемогти в Україні.

«Він не має іншого шляху і рухатиметься вперед, доки його не зупинить фізична сила — дипломатія його не зупинить», — підкреслив експерт.

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Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, російська армія почне відчувати значний вплив санкцій від літа 2026 року, а до цього часу РФ зможе вести війну. Проте Україна не хоче воювати стільки часу.

«Це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли воювати від самого початку. Але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни», — зазначив глава держави.