Когда закончится война в Украине: эксперт ответил

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Нынешняя ситуация по прекращению огня в Украине далека от решения, и в ближайшее время война не закончится.

Об этом заявил аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк.

По его словам, украинцы стремятся к перемирию, чтобы получить передышку, но отдают себе отчет, что борьба за сохранение территориальной целостности будет продолжаться не одно поколение.

Реклама

«Для россиян прекращение огня означало бы потерю выгодной позиции, ведь Кремль и Путин верят, что могут выиграть эту войну, захватив больше территорий, даже заплатив высокую цену», — отметил Кларк.

Он сравнил Владимира Путина с человеком, который «едет на тигре, с которого не может слезть».

По словам профессора, Путин инвестировал в эту войну много ресурсов и превратил Россию в военную экономику, сосредоточенную на одной задаче — победить в Украине.

«У него нет другого пути и он будет двигаться вперед, пока его не остановит физическая сила — дипломатия его не остановит», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия начнет ощущать значительное влияние санкций с лета 2026 года, а к этому времени РФ сможет вести войну. Однако Украина не хочет воевать столько времени.

«Это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать. Мы не хотели воевать с самого начала. Но это очень сложно. Никто не хочет лет войны», — отметил глава государства.