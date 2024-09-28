Погіршення погоди в Україні: в деяких областях очікується мокрий сніг

Синоптична ситуація у Україні зміниться найближчими днями. Через надходження атмосферного фронту з заходу, який несе холодне повітря з північних широт, погода в деяких областях значно погіршиться. На заході та півночі країни буде відчутне зниження температури, а у Карпатах навіть може піти мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що у вихідні в західних та Житомирській областях пройдуть помірні, а подекуди й значні дощі. Вдень 28 вересня температура буде +19°...+25°, але в неділю стовпчики термометрів опустяться вже до +9°...+14°.

На решті території України поки що зберігається тепла та суха погода. Нічні температури коливатимуться від +12° до +18°, денні – від +23° до +29°. Лише в неділю вдень у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях місцями очікується короткочасний дощ і зниження температури до +18°...+23°.

В понеділок, 30 вересня в більшості регіонів країни буде сухо. Лише у західних та північних областях пройде невеликий дощ, а на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Температура на заході вночі впаде до +2°...+9°, вдень буде +9°...+14°. На решті території України буде тепліше: вночі +8°...+13°, вдень +20°...+25°, а у північних областях – від +14°до +19°.

Вітер в Україні найближчими днями буде південний з переходом на північний, 7-12 м/с. Вдень 29 вересня в західних та північних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах – до 24 м/с.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань попередив, що вже на вихідних, 28 та 29 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. Низку областей накриють дощі.

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