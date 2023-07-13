Польща та Південна Корея домовилися про відновлення України: що відомо

Так, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та очільник Польщі Анджей Дуда 13 червня підписали меморандум про співпрацю в галузі відбудови України. Зустріч політиків відбулася у Варшаві.

Про це повідомляє The Chosun Ilbo.

"Ми домовилися, що Корея та Польща можуть бути оптимальними партнерами у відновленні України", – зауважив очільник Кореї.

Він додав, що лідери погодилися працювати в дусі солідарності один з одним, аби захистити міжнародний порядок, який ґрунтується на нормах. "Ми вирішили продовжувати підтримувати його", – підкреслив Юн.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда розкритикував рішення саміту НАТО щодо України. На його думку, цього абсолютно недостатньо. "Сподіваюся, за кілька років Україна буде повноправним членом нашого Альянсу", – зазначив Дуда.

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