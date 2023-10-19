Понад 8000 альтернативних вікон від благодійної організації Insulate Ukraine

Російське вторгнення в Україну призвело до того, що, за приблизними оцінками, майже 6 мільйонів українських громадян змушені були покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами, а понад 200 тисяч будинків було пошкоджено.

Благодійна організація Insulate Ukraine має на меті допомогти українцям, чиї домівки постраждали від обстрілів.

Волонтери міняють пошкоджені вікна на такі, що не б’ються та утримують тепло у помешканнях, з використанням переробленого пластику. Це робить будинки теплими, легкими та придатними для проживання, що особливо важливо з приходом зими.

Встановлення альтернативного вікна є більш бюджетним та коштує всього 15 доларів. Insulate Ukraine встановлює вікна безкоштовно всім громадянам України.

Додаткову інформацію можна отримати, завітавши на сайт благодійної організації.

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